У McLaren и Red Bull возникли проблемы с отправкой грузов в Шанхай

Австралийский фотограф и инсайдер Ким Иллман сообщил, что грузы команд четырёх команд Формулы-1 – «Ред Булл», «Мерседеса», «Макларена» и «Уильямса» – в Шанхай задерживаются.

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«Из-за технических проблем с самолётами в Мельбурне ряд команд не получили груз для отправки на Гран-при Шанхая. Обычно груз прибывает в понедельник вечером, но на данный момент команды не получили его, и многие ожидают прибытия груза только поздним вечером. Среди пострадавших команд «Ред Булл», «Мерседес», «Макларен» и «Уильямс». Неясно, повлияет ли это на выход машин на трассу в пятницу утром во время первой и единственной тренировочной сессии. Но, несомненно, впереди у этих экипажей будут долгие ночи», — написал Иллман на своей странице в социальных сетях.

Гран-при Китая пройдёт с 21 по 23 марта.