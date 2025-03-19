Браун: Ферстаппен уйдет из Red Bull в конце этого года

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет австрийскую команду до конца нынешнего года. В качестве наиболее вероятного варианта для перехода Браун назвал «Мерседес».

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