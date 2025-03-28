Ferrari анонсировала дебют шведского пилота в «Формуле-1»

Впервые с 1986 года в составе Ferrari в Формуле 1 участие в Гран При чемпионата мира примет шведский пилот. На предстоящем этапе в Бахрейне в первой пятничной тренировке за руль болида Ferrari SF-25 сядет гонщик программы Scuderia Ferrari Driver Academy Дино Беганович.

21-летний швед, который выступает в моносерии Формула 2 в составе Hitech Grand Prix, заменит в практике монегаска Шарля Леклера. Дино станет вторым шведом, который будет пилотировать Ferrari в Формуле 1, после Стефана Йоханссона, который выступал за Ferrari в 1985 и 1986 годах, финишировав на подиуме шесть раз из 31 старта.

Беганович окажется пятым воспитанником программы подготовки молодых пилотов Ferrari, кто примет участие в уик-энде чемпионата мира. До него в рамках Гран При за руль садились монегаски Шарль и Артур Леклеры, российско-израильский пилот Роберт Шварцман и британец Оливер Берман.