Питер Уиндзор посоветовал Максу Ферстаппену другую команду

Питер Уиндзор посоветовал Максу Ферстаппену перейти в Racing Bulls
Бывший менеджер Williams и аналитик Формулы 1 Питер Уиндзор выразил мнение, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен мог бы выступать лучше, если бы сейчас находился в составе Racing Bulls, а не в Red Bull Racing.
После двух первых этапов сезона команда Red Bull столкнулась с неожиданными сложностями, тогда как Racing Bulls демонстрирует стабильный темп.
«Racing Bulls смотрится весьма неплохо. Если бы сейчас Макс оказался в машине Юки Цуноды, он, вероятно, добивался бы лучших результатов, чем в составе старшей команды», – заявил Виндзор в своём блоге.
По его мнению, ситуация с Red Bull в данный момент остается запутанной. Факторы, такие как контракты, спонсорские обязательства и борьба в Кубке конструкторов, делают подобные перестановки практически невозможными. Тем не менее, эксперт считает, что логичным шагом могло бы стать продвижение Цуноды в Red Bull Racing, а возвращение Лиама Лоусона в Racing Bulls позволило бы прояснить расстановку сил.
«Возможно, для Юки станет неожиданностью оказаться за рулем RB21 в Сузуке. На самом деле, эта машина может быть не так хороша, как та, к которой он привык. Я бы посмотрел на таких гонщиков, как Тео Пуршер или Фред Вести. Это талантливые пилоты, у которых пока нет четких вариантов на будущее», – подытожил Уиндзор.