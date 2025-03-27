Питер Уиндзор посоветовал Максу Ферстаппену другую команду

Бывший менеджер Williams и аналитик Формулы 1 Питер Уиндзор выразил мнение, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен мог бы выступать лучше, если бы сейчас находился в составе Racing Bulls, а не в Red Bull Racing.

© autosport.com.ru

После двух первых этапов сезона команда Red Bull столкнулась с неожиданными сложностями, тогда как Racing Bulls демонстрирует стабильный темп.

«Racing Bulls смотрится весьма неплохо. Если бы сейчас Макс оказался в машине Юки Цуноды, он, вероятно, добивался бы лучших результатов, чем в составе старшей команды», – заявил Виндзор в своём блоге.

По его мнению, ситуация с Red Bull в данный момент остается запутанной. Факторы, такие как контракты, спонсорские обязательства и борьба в Кубке конструкторов, делают подобные перестановки практически невозможными. Тем не менее, эксперт считает, что логичным шагом могло бы стать продвижение Цуноды в Red Bull Racing, а возвращение Лиама Лоусона в Racing Bulls позволило бы прояснить расстановку сил.