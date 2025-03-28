Лиам Лоусон прокомментировал свое увольнение из Red Bull Racing

Новозеландский пилот Лиам Лоусон прокомментировал своё увольнение из Red Bull Racing и возвращение в состав Racing Bulls.

В четверг стало известно, что после двух неудачных гонок Лоусон покинет топ-команду, освободив место более опытному Юки Цуноде.

Лоусон отреагировал на свое понижение в соцсетях: «Стать гонщиком Red Bull Racing было моей мечтой с самого детства. Это то, к чему я стремился всю свою жизнь. Это тяжело, но я благодарен за всё, что привело меня к этому моменту. Каждому из вас, кто был рядом со мной, спасибо за всю поддержку, это значит очень много. Спасибо Racing Bulls за теплый прием, я взволнован и готов приступить к работе в Японии».