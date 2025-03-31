Aston Martin продаст акции команды «Ф-1» на 96 млн долларов

Команда «Формулы-1» «Астон Мартин» подтвердила, что планирует продать миноритарный пакет акций на сумму в 74 миллиона фунтов (около 96 миллионов долларов).

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Также стало известно, что владелец коллектива «Ф-1» Лоренс Стролл нарастил свою долю в компании «Астон Мартин» с примерно 27,7 процента до 33, купив акции производителя на 52,5 миллиона фунтов (68 миллионов долларов). В числе других совладельцев фирмы – Geely и Суверенный фонд Саудовской Аравии.