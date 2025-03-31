Экс-юниор Alpine присоединился к программе Williams

«Уильямс» объявил о контракте с чемпионом «Формулы-3» 2022 года Виктором Мартеном.

Ранее француз был юниором «Рено» / «Альпин» и пилотировал болиды «Формулы-1» на тестах.

23-летний гонщик продолжит выступать за «АРТ» в «Формуле-2», где проводит третий сезон. В прошлом году Мартен стал седьмым в личном зачете с одной победой и пятью подиумами.

Вместе с напарником Люком Браунингом – еще одним представителем Академии – Виктор проведет тесты болида «Уильямса» 2023 года FW45 в Монце в предстоящие выходные.