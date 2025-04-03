Сайнс резко высказался об увольнении пилота Red Bull Racing Лиама Лоусона

«Ничего нового, типичная Red Bull Racing», — Сайнс об увольнении Лоусона
Гонщик Williams Карлос Сайнс резко высказался о замене пилота Red Bull Racing Лиама Лоусона на Юки Цуноду после двух этапов сезона.
«В этом нет ничего нового. Это просто Red Bull Racing и то, как там всё устроено. Мы видели это в последние 10 лет в Формуле 1, ну или с тех пор, как я в Формуле 1. В один прекрасный день у вас появляется шанс. На следующий день, если вы не делаете всё в точности так, как от вас ожидают, вас повышают или понижают в должности. Так обстоят дела в Red Bull Racing. Так что, для меня это не новость. Все говорят, что самая сложная работа в Формуле 1 — это быть рядом с Максом в машине, которую он так хорошо знает. Мне всё равно, я доволен выступлением за Williams и очень хочу добиться хороших результатов с этой командой», — сказал Сайнс в интервью Sky Sports F1.