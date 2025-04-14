Ферстаппен скоро сможет расторгнуть контракт с Red Bull

Ферстаппен близок к тому, чтобы получить право расторгнуть контракт с «Ред Булл».

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На Гран-при Бахрейна Макс Ферстаппен занял шестое место, из-за чего опустился со второй позиции в личном зачете «Формулы-1» на третью.

Соглашение «Ред Булл» с четырехкратным чемпионом мира действует до конца 2028 года, но включает в себя опции расторжения.

Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен включил в последнюю версию контракта пункт, который позволяет Ферстаппену покинуть команду, если он не будет находиться в топ-3 чемпионата, сообщает GPblog со ссылкой на несколько источников. Первой отсечкой, когда опцию можно будет активировать, станет лето 2025 года.

Считается, что Ферстаппен может продолжить карьеру в «Мерседесе» в 2026 году, где, вероятно, заменит Джорджа Расселла. Контракт британца со своей командой истекает в конце нынешнего сезона.

Именно Расселл ближе всего к тому, чтобы отобрать у Макса место в топ-3: после этапа в Сахире Ферстаппен опережает соперника лишь на шесть очков.