Названа команда «Формулы-1», пилотом которой может стать Перес

Мексиканец Серхио Перес может вернуться в Формулу-1 в качестве боевого пилота. Как информирует Blick, Серхио имеет шансы подписать контракт с командой «Кадиллак», которая присоединится к «Королевским гонкам» в 2026 году. Примечательно, что недавно мексиканец подписал контракт с Heineken 0.0 – крупным спонсором Формулы-1.

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Ранее также сообщалось, что контракт с «Кадиллаком» может заключить финский гонщик Валттери Боттас, который сейчас является резервистом «Мерседеса». При этом авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд недавно высказал мнение, что не верит в такой расклад.