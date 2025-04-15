Лоусон догнал Алонсо по штрафным баллам

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон стал одним из лидеров «Формулы-1» по штрафным баллам.

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На Гран-при Бахрейна новозеландцу выписали три штрафных балла за два столкновения с соперниками. Лоусон сравнялся по данному показателю с Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», у которого в последние недели «сгорели» три балла.

Теперь на счету обоих пилотов по пять штрафных пунктов за последние 12 месяцев. Больше лишь у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена – восемь, причем первые баллы спишут только в конце июня. Если четырехкратный чемпион «Формулы-1» наберет еще четыре штрафных очка, то пропустит один этап.

У Ланса Стролла («Астон Мартин»), Оскара Пиастри («Макларен») и Джека Дуэна («Альпин») – по четыре балла, у Эстебана Окона («Хааса»), Карлоса Сайнса («Уильямс») и Ландо Норриса («Макларен») – по три, у Оливера Бермэна («Хаас») и Алекса Албона («Уильямс») – по два, у Джорджа Расселла («Мерседес») – один.