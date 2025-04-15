Гран При Саудовской Аравии останется в Джидде минимум до 2029 года
Перенос Гран При Саудовской Аравии на новую трассу в Киддии — развлекательно-туристический «мегапроект», который называют «первым в мире городом, построенным для игр» и который в настоящее время строится недалеко от Эр-Рияда — может быть отложен до 2029 года, при этом гонка на трассе Jeddah Corniche Circuit будет оставаться столько, сколько потребуется.
Трасса «Киддия», спроектированная компанией Tilke Engineers and Architects и бывшим гонщиком «Формулы- » Алексом Вурцем, должна быть завершена в 2027 году. Первоначально планировалось, что трасса примет гонку в 2024 году, но из-за расширения планов по Киддии это решение было отложено. Точные сроки пока не определены, поскольку речь идёт не только о строительстве трассы, которая будет готова через два года, но и о ходе работ на других участках площадки, площадь которой составляет почти 400 квадратных километров.
«Трасса будет готова в 2027-м, поэтому всё будет зависеть от других соседних проектов, с точки зрения того, будет ли вс завершено вовремя или возникнут задержки, потому что иногда в таких мегапроектах случаются задержки. Мы не торопимся переезжать из Джидды — эта трасса продолжит принимать Гран При до того момента, пока это необходимо. Если всё пойдёт хорошо и мы будем чувствовать себя комфортно, а Формула 1 будет готова к переезду, случится он, мы думаем, что не раньше 2027-го, но более реалистичны 2028-й, может быть, 2029 год. Но в следующем году у нас будет лучшее понимание того, когда именно мы сможем туда переехать», — сказал The Race председатель Saudi Motorsport Company принц Халид ибн Султан Аль-Абдулла Аль-Фейсал.