Гран-при Саудовской Аравии останется в Джидде минимум до 2029 года

Перенос Гран При Саудовской Аравии на новую трассу в Киддии — развлекательно-туристический «мегапроект», который называют «первым в мире городом, построенным для игр» и который в настоящее время строится недалеко от Эр-Рияда — может быть отложен до 2029 года, при этом гонка на трассе Jeddah Corniche Circuit будет оставаться столько, сколько потребуется.

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Трасса «Киддия», спроектированная компанией Tilke Engineers and Architects и бывшим гонщиком «Формулы- » Алексом Вурцем, должна быть завершена в 2027 году. Первоначально планировалось, что трасса примет гонку в 2024 году, но из-за расширения планов по Киддии это решение было отложено. Точные сроки пока не определены, поскольку речь идёт не только о строительстве трассы, которая будет готова через два года, но и о ходе работ на других участках площадки, площадь которой составляет почти 400 квадратных километров.