Макс Ферстаппен: у нас достаточно опыта, чтобы сосредоточиться на решении текущих проблем

Действующий чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен оптимистично настроен на продолжение сезона, отметив, что их коллектив в силах изменить ситуацию к лучшему после провального выступления на Гран-при Бахрейна, где Ферстаппен финишировал шестым.

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«Я думаю, мы накопили достаточно опыта, чтобы сосредоточиться на решении текущих проблем, но не в ущерб подготовке к 2026 году. Мы продолжаем тестировать машину. Я говорю не только о новинках, но и о работе с настройками. Команда постоянно ищет способы сделать машину лучше, и мы продолжим эту работу в предстоящие выходные», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.