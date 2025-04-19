Макс Ферстаппен может пропустить сезон-2026

Эксперт BBC Эндрю Бенсон заявил, что 27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», может пропустить сезон 2026 года, чтобы выбрать команду с учётом выступлений с новым регламентом.

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