Отлетевшее с дрифт-кара колесо на ходу заскочило обратно на диск

Шина слетела и вернулась на место у одной из гоночных машин на первом этапе летнего чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту LET'S DRIFT 2025, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля, на гоночной трассе автодрома. Пилот «счастливой» машины — Артем Перепелица.

«Это первый раз вообще в дрифте такое. Было раньше, что колеса целиком откручивались. А здесь покрышка соскочила с диска и вернулась на место. Такого не было раньше», — отметили организаторы.

По их мнению, шина смогла вернуться на место, так как машина не снизила скорость после потери покрышки.

«Пилот не снизил скорость. Машина сравнялась со скоростью покрышки. Она подскочило на какой-то кочке и вернулась на место. Случай один на миллион», — разъяснили в LET'S DRIFT.

Перепелица, хозяин «магического» Nissan, занял в итоге третье место в личном зачете.

Позже пилот признался в соцсетях, что вообще не верил, что эта машина привезет его к пьедесталу. Он добавил, что такое случается раз в жизни, и поблагодарил производителя колёс и шин.

Комментаторы заметили, что такое случается только на Рождество или на Пасху. Они уточнили, что первоначально не поверили своим глазам, но просмотрели фрагмент с шиной еще раз и убедились в реальности происходящего.

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