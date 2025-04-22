Metallica выступит на Гран При Абу-Даби

Традиция проводить в дни Гран При Формулы 1 несколько концертов музыкальных звёзд мирового уровня в чемпионате мира продолжается уже несколько лет. Гран При Абу-Даби стал одной из гонок, которая собирает музыкантов топового уровня, что продолжится и в 2025 году.

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Организаторы гонки, которая станет финальным этапом чемпионата 2025 года, объявили первых участников концертов в дни Гран При. В Абу-Даби в 2025 году выступят американская певица Кэти Перри, слетавшая недавно в космос, которая отыграет в пятницу. В субботу гвоздем программы станут легенды мирового металл-музыки — американская группа Metallica. Кто будет выступать в воскресенье — пока не сообщается.

Напомним, в прошлом сезоне на «Яс-Марине» в рамках Гран При выступили американский рэпер Eminem, американская поп-рок-группа Maroon 5, а также британская рок-группа Muse. В 2025 году гонка в Абу-Даби пройдёт в первый зимний уик-энд, 5-7 декабря.