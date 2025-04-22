За что наказали Ферстаппена и Лоусона

В Формуле-1 назрела реформа спортивного регламента.

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После Гран-при Саудовской Аравии руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер вышел к журналистам с распечаткой кадров с бортовой камеры машины Ферстаппена. На нём передние колеса Макса — на несколько сантиметров впереди Пиастри, и это якобы доказывало, что нидерландец имел право так заходить в поворот и на обочине оказался не по своей вине. Глава «Ред Булл» убеждал, что пять секунд штрафа — несправедливы.

Эти пять секунд и правда стали неадекватным наказанием за произошедшее: нарушение Ферстаппена обошлось «Макларену» куда дороже. И это не совсем справедливо.

Макс манипулировал правилами

На старте Пиастри разогнался гораздо увереннее «Ред Булл», ещё до поворота был впереди и на правах лидера заходил в первый поворот по внутренней траектории. По нынешним правилам лидер имеет право не оставлять сопернику снаружи место — пока сам остаётся в пределах трассы.

Макс не стал отступать, приотпустил тормоз и в какой-то момент действительно высунулся на несколько сантиметров вперёд — именно этот кадр и показывал прессе Хорнер. На более высокой, чем следовало, скорости «Ред Булл» срезал поворот и должен был вернуть сопернику позицию. Но в австрийской команде не стали этого делать.

«Если бы в этом месте был гравий, он бы не занимал такую высокую позицию, — сказал в интервью Sky Germany бывший гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих. — Так всегда было: выехал за пределы трассы, получил преимущество — удержав место, он его получил — должен вернуть позицию. И лучше её отдать, чем рисковать пятисекундным штрафом».

О пятисекундной пенализации дирекция объявила в момент рестарта гонки на четвёртом круге — и возвращать позицию было уже поздно. В итоге Ферстаппен 15 кругов возил за собой Пиастри, который всё это время являлся фактическим лидером гонки.

Оскар обладал более высоким темпом, но в грязном воздухе позади вынужден был беречь шины. И это хорошо, что «Мерседес» в этой гонке так много уступал «Ред Булл» — иначе Пиастри оказался бы под прессингом со стороны Расселла и терял бы ещё больше. Собственно, именно так и произошло в Мехико в прошлом году, когда из-за нарушения Ферстаппена Норрис пропустил Леклера, что в итоге, вероятно, стоило Ландо победы.

Как бы там ни было, позади фактически занимавшего второе место Ферстаппена «Макларен» в общей сложности потерял куда больше пяти секунд. Макс, отпуская тормоз перед первым поворотом, понимал, что в поворот не попадает. И лидер «Ред Булл» знал: просто оказавшись впереди Пиастри, он сможет создать сопернику больше проблем, чем если вернёт позицию. Фактически нидерландец вновь манипулировал правилами.

10 секунд Лоусона

Вторым оштрафованным по ходу гонки пилотом стал Лиам Лоусон — он получил вдвое большее наказание за куда меньший проступок. На 28-м круге, будучи на куда более свежих шинах, новозеландец на стартовой прямой обогнал Джека Дуэна, шедшего на уже изношенном комплекте, и ещё до входа в поворот оказался впереди.

Однако Лоусон промахнулся, выехал за пределы трассы и срезал поворот. На траекторию Лиам вернулся впереди Дуэна и тоже не стал возвращать позицию. Притом очевидно: верни Лоусон позицию гонщику «Альпин», он из-за разницы в шинах обогнал бы его в следующем удобном месте — и потерял бы меньше 10 секунд. Да и Дуэну новозеландец проблем не создавал — у того своих хватало.

«Хотя обгон был совершён до первого поворота, скорость, которой он обладал в повороте, привела к тому, что он не смог его пройти, не покидая пределов трассы, — сказано в решении стюардов. — Таким образом, он не смог успешно завершить обгон машины №7, не покидая пределов трассы, и таким образом получил длящееся преимущество, которое не вернул».

При этом штраф Ферстаппену был меньше, поскольку тот факт, что нарушение произошло на старте, послужил смягчающим обстоятельством. Лоусон получил стандартные 10 секунд. Звучит логично, и, вероятно, полностью соответствует спортивному регламенту Формулы-1. Проблема в том, что он сам по себе устарел и не отвечает требованиям современных гонок.

Что делать

Уже не первый раз команды Формулы-1 злоупотребляют правилами после штрафов. Можно вспомнить выступления Кевина Магнуссена в той же Джидде и в Майами в прошлом году, когда он осознанно оттормаживал пелотон позади и удерживал позицию ценой намеренного нарушения правил. Вероятно, необходимо пересмотреть сам по себе подход к вынесению такого рода штрафов.

Если бы Ферстаппен и Лоусон сразу вернули позиции, никаких штрафов не было бы — это факт. Но почему ФИА ждёт инициативы от команд, которым приходится гадать — будет штраф или нет, стоит возвращать позицию или правильнее рискнуть? Почему нельзя сразу (в случае с Ферстаппеном — в момент рестарта) объявить, что Макс должен отступить?

Если гонщик в течение трёх кругов не выполняет инструкцию — следует штраф, например, в пять секунд. И ещё по три — за каждый следующий круг, пока позиция не будет возвращена. Это вынудит гонщиков возвращать места и не заигрывать с границами правил — что пойдёт спорту лишь на пользу.

Если же возвращаться к штрафу Лоусона, то наличие или отсутствие наказания вновь зависит от последствий, а не от самого нарушения. Если бы позади «Рейсинг Буллз» не ехал Дуэн, это была бы простая срезка — и таких можно без штрафа допустить аж три штуки. Но раз позади очевидно более медленная «Альпин», ничего по факту не потерявшая, то штраф есть.

В данный момент спортивный регламент не отвечает динамике гонок Формулы-1. Забавно, что свод правил во многом закостенел как раз из-за попыток сделать его гибким. Когда из штрафов у дирекции был только 10-секундный стоп-н-гоу, нужно было постараться, чтобы такой получить. В то же время и нарушать было не с руки — если всё-таки накажут, пятью секундами не отделаешься.

Как бы там ни было, какая-то реформа правил назрела. Они должны стать гибче, понятнее и эффективнее. И исходить из того, что команды готовы извлекать максимум из любых ситуаций — даже после получения штрафа. Хотя, конечно, предусмотреть все возможные события не способен ни один регламент.