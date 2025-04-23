Cadillac анонсировал презентацию команды «Формулы-1»

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила, что после завершения спортивных, технических и коммерческих экспертиз проект General Motors о создании команды Cadillac в чемпионате мира получил официально одобрение.

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Презентация проекта американского автопроизводителя состоится на первом Гран При сезона-2025 в США. В дни Гран При Майами, намеченном на 2-4 мая, Cadillac представит свою команду. Правда, пока речи не идёт о показе болида, презентации пилотов или чём-то таком, поскольку всё ограничится презентацией фирменного стиля нового коллектива.

Напомним, в течение нескольких первых сезонов Cadillac будет выступать с мотором и коробкой передач производства Ferrari, а в дальнейшем перейдёт на агрегаты собственной разработки. Команду возглавит экс-руководитель Marussia Грэм Лоудон, а в технический штаб приглашены бывший технический директор Renault и Williams Пэт Симондс и Роб Уайт, ранее управлявший моторным подразделением Renault.