Шарль Леклер: Думаю, переломным моментом сезона станет...

autosport.com.ru

Гонщик Ferrari Шарль Леклер надеется, что обновление переднего антикрыла на Гран При Испании станет поворотным моментом сезона для его команды.

Шарль Леклер назвал переломный момент сезона
© autosport.com.ru

«Мы отстаём от McLaren и Red Bull Racing, это точно. И, я думаю, от Mercedes тоже, с точки зрения реальных характеристик машины. Я пошёл в том направлении, о котором говорил в последние два-три уик-энда, и я чувствую, что ещё не был так уверен в машине, как сейчас. Так что мы выжимаем из SF25 максимум. Нам просто нужна более быстрая машина. И я думаю, что переломным моментом сезона станет гонка в Барселоне, где у нас будет новое переднее антикрыло. Надеюсь, это сыграет нам на руку», — цитирует Леклера издание Crash.

Автоспорт
Шарль Леклер
Ferrari