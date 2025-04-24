Шарль Леклер назвал переломный момент сезона

Шарль Леклер: Думаю, переломным моментом сезона станет...
Гонщик Ferrari Шарль Леклер надеется, что обновление переднего антикрыла на Гран При Испании станет поворотным моментом сезона для его команды.
«Мы отстаём от McLaren и Red Bull Racing, это точно. И, я думаю, от Mercedes тоже, с точки зрения реальных характеристик машины. Я пошёл в том направлении, о котором говорил в последние два-три уик-энда, и я чувствую, что ещё не был так уверен в машине, как сейчас. Так что мы выжимаем из SF25 максимум. Нам просто нужна более быстрая машина. И я думаю, что переломным моментом сезона станет гонка в Барселоне, где у нас будет новое переднее антикрыло. Надеюсь, это сыграет нам на руку», — цитирует Леклера издание Crash.