Хэмилтон: я недоволен результатами, надеюсь, в 2026 году ситуация изменится

Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон признался, что пока недоволен своими результатами в итальянской команде и надеется, что новый регламент сезона-2026 изменит ситуацию к лучшему.

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«Если честно, я ничего не знаю о машине следующего года. Я не трачу время на то, чтобы думать об этом. Будем надеяться, что станет меньше граунд-эффекта, и ситуация немного изменится. Я просто должен набраться терпения. Знаю, что болельщики недовольны, и уверен, что руководство и команда тоже не в восторге. Но меня тоже не устраивают свои результаты», — цитирует Хэмилтона издание MotorsportWeek.

За прошедшие пять этапов семикратный чемпион набрал 31 очко и занимает седьмое место в личном зачёте.