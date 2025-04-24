Экс-босс Ферстаппена назвал команду, которая имеет шансы его подписать

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост назвал гоночный коллектив, который имеет наибольшие шансы на подписание контракта с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в случае, если тот покинет «быков».

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