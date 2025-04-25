«Реликт холодной войны». Хорнер рассказал, что мешает прогрессу «Ред Булл»

Чемпионат.com

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер негативно отозвался о существующей аэродинамической трубе, которой пользуется австрийская команда.

Хорнер рассказал, что мешает прогрессу Red Bull
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«Мы знаем, что проивходительность вырастет, когда мы разберёмся с машиной, но когда речь идёт о более тонких элементах в нашем регламенте, мы сразу видим наши ограничения из-за аэродинамической трубы, которая является реликтом холодной войны. По этой причине мы инвестировали в новую аэродинамическую трубу, которая сейчас строится. У нас есть несколько очень ярких инженеров и специалистов по аэродинамике, так что, думаю, мы справимся», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Аэродинамической трубе команды уже 70 лет.

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Кристиан Хорнер