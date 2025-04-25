Гран При Мексики продлит контракт с Формулой 1
Мэр города Мехико Клара Бругада сообщила, что в среду 30 апреля будет подписан новый контракт на проведение этапа Формулы 1.
Текущий контракт Гран При Мексики истекает после гонки 2025 года. По информации ESPN, соглашение будет продлено, несмотря на слухи об уходе этапа из календаря из-за увольнения Серхио Переса из Red Bull Racing.
«На следующей неделе, 30 апреля мы подпишем соглашение с Формулой 1, так что это хорошая новость», — сказала Бругада.
Автодром Херманос Родригес вернулся в Формулу 1 в 2015 году после 23-летнего перерыва и с тех пор остаётся постоянным местом проведения гонок.