Гран-при Мексики продлит контракт с «Формулой-1»

Мэр города Мехико Клара Бругада сообщила, что в среду 30 апреля будет подписан новый контракт на проведение этапа Формулы 1.

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Текущий контракт Гран При Мексики истекает после гонки 2025 года. По информации ESPN, соглашение будет продлено, несмотря на слухи об уходе этапа из календаря из-за увольнения Серхио Переса из Red Bull Racing.

«На следующей неделе, 30 апреля мы подпишем соглашение с Формулой 1, так что это хорошая новость», — сказала Бругада.

Автодром Херманос Родригес вернулся в Формулу 1 в 2015 году после 23-летнего перерыва и с тех пор остаётся постоянным местом проведения гонок.