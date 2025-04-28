Глава Red Bull раскрыл перспективы Ферстаппена в команде

Генеральный директор Red Bull GmbH Оливер Минцлафф выразил уверенность, что результаты команды в Формуле 1 в 2025 году не приведут к тому, что четырёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен решит покинуть австрийский коллектив.

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