«Макс многим обязан Red Bull»: глава Red Bull раскрыл перспективы Ферстаппена в команде
Генеральный директор Red Bull GmbH Оливер Минцлафф выразил уверенность, что результаты команды в Формуле 1 в 2025 году не приведут к тому, что четырёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен решит покинуть австрийский коллектив.
«Мы все недовольны нынешней ситуацией. Никто не хочет приукрашивать ситуацию. Я убеждён, что Ферстаппен продолжит с нами долгий путь, который он проделал с Red Bull. Макс будет выступать за нас в 2026 году. С одной стороны, он недаром подписал контракт до конца 2028 года, а с другой стороны, недавно он ясно обозначил свою позицию. Макс однажды сказал мне, что начал свою карьеру в Red Bull и хотел бы закончить её там. Насколько мне известно, в этом отношении ничего не изменилось. Мы получили огромную пользу от Ферстаппена — лучшего гонщика в мире. Но правда в том, что он также многим обязан Red Bull. Конечно, сейчас мы переживаем трудный период, но у меня нет ощущения, что это заставляет Макса сомневаться в себе. Пока мы живём в духе того, что хотим построить лучший болид в мире, он будет с нами. Это единственный способ снова добиться успеха. И мы это сделаем. Долгосрочное партнёрство также означает умение держаться вместе в трудные времена», — заявил Оливер Минцлафф Bild.