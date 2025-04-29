Хэмилтон назвал самый странный предмет, на котором его просили оставить автограф

Чемпионат.com

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о самом странном предмете, на котором болельщики просили его оставить свой автограф.

Хэмилтон назвал самый странный предмет, на котором оставлял автограф
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«Я бы сказал, что самой странной вещью были, пожалуй, японские боксеры. Они были совсем крошечными. Действительно маленькими. Даже не знал, были ли они женскими. Помню спросил: «Где вы хотите, чтобы я расписался?» «Прямо на попе», — сказали они. Я подумал: «Это так странно». Но всё равно подписал их. Парень был в восторге. Теперь просто представляю, как он танцует в них в своём гардеробе», – приводит слова Хэмилтона издание The Athletic.
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