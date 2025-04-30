Новичку «Формулы-1» посвятили собственный фильм на Netflix

В 2025 году в Формуле 1 дебютировал Андреа Кими Антонелли — 18-летний итальянец стал пилотом заводской команды Mercedes-AMG, заменив перешедшего в Ferrari семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона. В сериал Drive to Survive об интригах и закулисье Формулы 1 юниор пока не попал, но на стриминговой платформе Netflix выйдет отдельный фильм об итальянце.

На 5 мая запланирована премьера документальной картины The Seat, которая расскажет о пути Кими Антонелли в Формулу 1 и решении Mercedes-AMG пойти на риск, чтобы заменить самого успешного гонщика в истории чемпионата мира на Андреа, абсолютного дебютанта серии. Проект получил слоган «За кулисами самой важной смены пилотов в истории Формулы 1».