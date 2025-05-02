Макс Ферстаппен стал отцом

Действующий чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен впервые стал отцом. Пилот Red Bull подтвердил в соцсетях, что Келли Пике родила девочку, которую назвали Лили.

Ранее голландец задержал свой вылет в США, где в эти выходные пройдет Гран При Майами, чтобы остаться рядом с Келли. Утром в команде Red Bull Racing ограничились кратким комментарием, отметив, что Ферстаппен пропустил часть запланированных мероприятий по уважительной причине. Вскоре стало понятно, что гонщик остался дома не по рабочим вопросам.

«Добро пожаловать в этот мир, милая Лили. Мы так тебя любим!», – написал Ферстаппен в соцсетях, сопроводив пост черно-белой фотографией новорожденной.

Это первый ребенок для двукратного чемпиона мира и второй для Келли Пике – модель уже воспитывает сына от Даниила Квята.

Сейчас неизвестно, повлияет ли рождение дочери на график выступлений Ферстаппена в Майами, однако источники в Red Bull заверяют, что он прибудет на трассу в пятницу.