«Могла произойти катастрофа». Марко — об инциденте Ферстаппена и Антонелли

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал штраф Макса Ферстаппена на спринтерской гонке Гран-при Майами.

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«Его выпустили слишком рано, так что хорошо, что Антонелли среагировал и поехал прямо. В противном случае могла произойти катастрофа. Но это была наша ошибка. Я согласен со штрафом. Я ещё не говорил с Максом. Обидно, потому что «Макларены» теряли примерно по четыре секунды с круга. Могла получиться очень плотная борьба с ними», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, по итогам спринтерской гонки Ферстаппен финишировал на четвёртой позиции, но был отброшен 10-секундным штрафом на 17-ю позицию в итоговой классификации.