Норрис дал дерзкое интервью после борьбы с Ферстаппеном

Гонщик McLaren Ландо Норрис после финиша Гран При Майами был необычайно многословен. В интервью британскому Sky Sports F1 он рассказал, что не жалеет об атаке на Макса Ферстаппена в первом повороте, которая закончилась тем, что он выехал на обочину.

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«Если бы я не отступил, то оказался бы в стене. Как избежать подобных ситуаций впредь? Стартовать впереди Макса. Очевидно же!» – заявил британский гонщик.

Оскар Пиастри относительно легко обогнал Ферстаппена, а вот Норрису потребовалось больше времени и попыток. Во время первого обгона он снова выехал за пределы трассы и был вынужден готовить атаку заново, которая в конце концов прошла благополучно.

«Оскар обогнал Макса, я обогнал Макса. Просто нужно было выбрать идеальный момент. Он даже не сопротивлялся и отпустил меня. Всё зависит от того, хочет он бороться или нет. Он делает то, что хочет», – сказал Ландо.

Правда ли Норрис считает, что Ферстаппен делает на трассе, что хочет?

«Нет, я сказал это ради того, чтобы разнообразить интервью!» – отшутился гонщик McLaren.

По мнению руководителя «оранжевых» Андреа Стеллы, Ландо не стоило торопиться с атакой на Макса на первом круге и тогда он потерял бы меньше времени в борьбе с пилотом McLaren.