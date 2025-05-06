Льюис Хэмилтон не собирается извиняться перед Ferrari
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон дал понять, что не видит необходимости в извинениях перед командой за высказывания по радио на Гран При Майами. По словам британца, он хочет лучшего для себя и команды, поэтому просить прощения не за что.
«Я не собираюсь извиняться за то, что остаюсь бойцом и стремлюсь к большему. Во мне по-прежнему горит огонь. Знаю, что все сотрудники Ferrari тоже к этому стремятся. Я, правда, так считаю. Верю, когда мы исправим все наши проблемы с машиной, вернемся в борьбу с Mercedes и Red Bull Racing. Просто на это нужно время», – приводит слова Хэмилтона британский Autosport.