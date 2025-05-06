Хэмилтон не собирается извиняться перед Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон дал понять, что не видит необходимости в извинениях перед командой за высказывания по радио на Гран При Майами. По словам британца, он хочет лучшего для себя и команды, поэтому просить прощения не за что.

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