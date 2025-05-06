Хорнер: к McLaren теперь всегда будут возникать вопросы

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что к McLaren теперь всегда будут возникать вопросы, так как команда является лидером в Формуле 1.

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Во время Гран При Майами генеральный директор McLaren Зак Браун пил воду из бутылки с надписью «Вода для шин» — это была завуалированная отсылка к претензиям со стороны Red Bull Racing о том, что британская команда использует воду для охлаждения задних шин, что запрещено техническим регламентом.