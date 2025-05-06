Кристиан Хорнер: К McLaren теперь всегда будут возникать вопросы
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что к McLaren теперь всегда будут возникать вопросы, так как команда является лидером в Формуле 1.
Во время Гран При Майами генеральный директор McLaren Зак Браун пил воду из бутылки с надписью «Вода для шин» — это была завуалированная отсылка к претензиям со стороны Red Bull Racing о том, что британская команда использует воду для охлаждения задних шин, что запрещено техническим регламентом.
«Послушайте, в Формуле 1 всегда возникают вопросы. В McLaren также возмущались насчёт передней подвески нашего болида в прошлом году, так что это неизбежно. Когда вы впереди всех, как мы уже несколько лет, вы подвергаетесь более тщательному осмотру. Это неотъемлемая часть Формулы 1. Во многих отношениях, для FIA команды выполняют большую часть работы, потому что их ресурсы намного больше, и все постоянно анализируют конкурентов. Важно понимать, что у McLaren выдающаяся машина, и у них есть такое же преимущество, как у нас пару лет назад. Они очень хорошо справляются с регулированием температуры, особенно на средних дистанциях, где они, вероятно, были наиболее конкурентоспособны. Нам нужно на этом сосредоточиться. У нас были проблемы с тормозами, которые усугубили ситуацию в гонке, но это то, что нам нужно было понять, чтобы двигаться вперёд», — цитирует Хорнера издание RacingNews365.