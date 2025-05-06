«Надо было поступить, как с Боттасом». Льюис Хэмилтон дал совет Ferrari
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari избежала бы хаоса на Гран При Майами, если бы действовала так же четко, как в своё время Mercedes. По словам британца, Валттери Боттас на месте Шарля Леклера по умолчанию пустил бы его вперед.
«Я понимаю что мы с Леклером боролись за позицию. Но было бы лучше, если мы бы поступили так, как в своё время делали с Боттасом в Mercedes. Мы с Валттери знали, что поменяемся позициями, когда один из нас был быстрее, но оказывался позади. Если опередить соперника впереди не удавалось, то мы менялись позициями обратно», – цитирует Хэмилтона немецкий Motorsport-Total.