Хэмилтон дал совет Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari избежала бы хаоса на Гран При Майами, если бы действовала так же четко, как в своё время Mercedes. По словам британца, Валттери Боттас на месте Шарля Леклера по умолчанию пустил бы его вперед.

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