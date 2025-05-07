Оукс выступил с первым заявлением после ухода с поста главы Alpine

Оливер Оукс дал комментарий по поводу своего ухода с поста руководителя французской команды Формулы-1 «Альпин».

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«Для меня было честью руководить всеми в Энстоуне. Что за команда, что за место! Это моё личное решение. Флавио для меня как отец. Он поддерживал меня с тех пор, как я занял эту должность. Все в команде готовы к 2026 году. Эта мечта должна осуществиться! Я верю в Энстоун», — говорится в сообщении Оукса, текст которого на своей странице в социальных сетях разместил Флавио Бриаторе.

Напомним, главой «Альпин» после ухода Оукса стал Бриаторе. Ранее он выступил с комментарием.