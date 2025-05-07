Марко оценил шансы Феттеля стать его преемником в Red Bull

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал свои же слова относительно прославленного немецкого гонщика Себастьяна Феттеля. Ранее Марко признавался, что считает четырёхкратного чемпиона Формулы-1 хорошим кандидатом на роль своего преемника в «Ред Булл».

© Чемпионат.com