Ферстаппен принял участие в тестовых заездах на Ferrari под псевдонимом

Нидерландский пилот «Формулы‑1» Макс Ферстаппен принял участие в тестовых заездах на машине Ferrari под псевдонимом Франц Герман, сообщает Auto Motor und Sport.

© Матч ТВ

По информации источника, Ферстаппен принял участие в официальных и тестовых сессиях соревнований NLS (Nurburgring Langstrecken‑Serie) на Ferrari 296 GT3.

Отмечается, что Ферстаппен планирует получить разрешение на участие в гонках на соревнованиях NLS и 24‑часовой гонке на «Нюрбургринге».

Ферстаппен является четырехкратным чемпионом «Формулы‑1», нидерландец идет третьим в личном зачете в текущем сезоне чемпионата.