Ларсон первым в сезоне NASCAR Cup Series набрал максимальное количество очков за гонку

Пилот команды Hendrick Motorsports Кайл Ларсон выиграл гонку AdventHealth 400 — 12-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2025 года, который пошёл на овале «Канзас Спидвей».

© Чемпионат.com

В ходе заезда Ларсон выиграл также первую и вторую стадии и показал лучший круг гонки, за который с этого года начисляется дополнительный балл. Кайл таким образом стал первым пилотом, набравшим максимально возможные за этап 61 очков.

Вторым финишировал Кристофер Белл из Joe Gibbs Racing, третье место занял Райан Блейни из Team Penske, а следом за ним расположились Чейз Бриско, Алекс Боуман и Джош Берри.

Права на видео принадлежат FOX. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.

NASCAR Cup Series. AdventHealth 400, Канзас-Сити (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 267 кругов

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.7 сек

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0.8

4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5.9

5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +6.7

6. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +7.8

7. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +13.1

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +14.2

9. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +15.3

10. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +15.8.

Борьба за места в топ-16:

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — три победы

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы

3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — две победы

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дейтоне-500»

5. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Техасе

6. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — победа на «Талладеге»

7. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») — победа в Лас-Вегасе

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 378 очков

9. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 362

10. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 357

11. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 325

12. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 310

13. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 300

14. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 284

15. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 278

16. Рикки Стенхаус-мл. (Hyak Motorsports / «Шевроле») — 258

17. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 251

18. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 244

19. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 234

20. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 230.

Сезон NASCAR Cup Series продолжится 18 мая Гонкой Звёзд на овале «Норт Уилксборо Спидвей», а следующий этап регулярного сезона — Coca-Cola 600, самый длинный заезд в календаре первенства, — пройдёт 25 мая.