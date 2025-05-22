Марк Пристли: Red Bull не может решить серьезную проблему

Марк Пристли: Red Bull не может решить серьёзную проблему
Бывший механик McLaren Марк Пристли считает, что Red Bull до сих пор не удалось решить одну из главных своих проблем, найдя достойного напарника для голландского чемпиона Макса Ферстаппена.
«Это был тяжёлый этап для Юки — монументальная авария в субботу, одна из самых крупных, которые я видел за очень долгое время, и, к счастью, он выпутался из этой ситуации. Но для этой машины требовалось полное восстановление, поэтому команде пришлось нарушить комендантский час, я думаю, они были в гаражах до 2 часов ночи. Это было совершенно новое шасси, новый силовой агрегат, куча новых компонентов, чтобы собрать эту машину заново. Цунода стартовал с пит-лейна, и на самом деле, чтобы набрать единственное очко, нужно сказать, что это была довольно приличный восстановительный прорыв. Но общая картина здесь в том, что Red Bull до сих пор не нашли никого, кто мог бы приблизиться к уровню таланта или хотя бы к уровню результатов, которые может показать Макс Ферстаппен. Это десятое место в машине, которая доминировала в этом Гран При — Юки Цуноде надо отдать должное, он молодой гонщик, он только начинает свою карьеру в Red Bull. Но Red Bull не может решить серьёзную проблему — они перебрали целую кучу гонщиков и так и не смогли найти никого, кто был бы близок к Максу», — заявил Марк Пристли Chequered Flag Podcast.