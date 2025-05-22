Марк Пристли: Red Bull не может решить серьёзную проблему

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Бывший механик McLaren Марк Пристли считает, что Red Bull до сих пор не удалось решить одну из главных своих проблем, найдя достойного напарника для голландского чемпиона Макса Ферстаппена.

Марк Пристли: Red Bull не может решить серьезную проблему
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«Это был тяжёлый этап для Юки — монументальная авария в субботу, одна из самых крупных, которые я видел за очень долгое время, и, к счастью, он выпутался из этой ситуации. Но для этой машины требовалось полное восстановление, поэтому команде пришлось нарушить комендантский час, я думаю, они были в гаражах до 2 часов ночи. Это было совершенно новое шасси, новый силовой агрегат, куча новых компонентов, чтобы собрать эту машину заново. Цунода стартовал с пит-лейна, и на самом деле, чтобы набрать единственное очко, нужно сказать, что это была довольно приличный восстановительный прорыв. Но общая картина здесь в том, что Red Bull до сих пор не нашли никого, кто мог бы приблизиться к уровню таланта или хотя бы к уровню результатов, которые может показать Макс Ферстаппен. Это десятое место в машине, которая доминировала в этом Гран При — Юки Цуноде надо отдать должное, он молодой гонщик, он только начинает свою карьеру в Red Bull. Но Red Bull не может решить серьёзную проблему — они перебрали целую кучу гонщиков и так и не смогли найти никого, кто был бы близок к Максу», — заявил Марк Пристли Chequered Flag Podcast.

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