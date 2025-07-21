Эксперт назвал трассы, на которых Ferrari может одержать победу в 2025 году

Несмотря на отсутствие громких результатов в первой половине сезона, бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер считает, что Ferrari ещё покажет себя и одержит победу на одном из оставшихся Гран При.

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«Да, они выиграют гонку до конца года, – заявил Палмер в подкасте F1 Nation. – Сингапур – это отличный шанс, учитывая их скорость в Монако. Даже Монца – они там традиционно конкурентоспособны. Это был бы сказочный сценарий для любого из пилотов».

Следующая гонка сезона пройдёт в Бельгии, но после неё Формула 1 отправится в Венгрию – на трассу, где Хэмилтон побеждал больше всех в истории, а именно восемь раз. Однако Палмер не уверен, что именно Хунгароринг станет местом его первой победы в красном комбинезоне.