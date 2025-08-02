Хэмилтон заявил о своей бесполезности

Британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон оценил свое выступление в квалификации на Гран-при Венгрии «Формулы-1». Его слова передает Sky Sports.

«Я бесполезен, совершенно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, нужно сменить пилота», — заявил Хэмилтон, отметив, что дело каждый раз в нем самом.

По итогам квалификации британец занял 12-е место.

Хэмилтон присоединился к Ferrari 1 января. Перед этим истек его контракт с Mercedes, за который он выступал с 2013 года.

40-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Шесть титулов он взял в составе Mercedes, еще один — с McLaren.