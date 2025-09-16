Глава Cadillac в Формуле 1 объяснил выбор пилотов для команды
С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила о достижении принципиального соглашения с General Motors (GM) о поддержке проекта Cadillac в чемпионате мира. Владелец команды Дэн Таурисс объявил, что руководить коллективом в Формуле 1 будет 59-летний Грэм Лоудон — спортивный директор Marussia во время её участия в чемпионате мира с 2010 по 2015 год. Специалист прокомментировал выбор пилотов для нового коллектива.
«Конечно, всем понятно, что мы стремились к опыту работы Валттери и Чеко. Но когда мы рассказали об этом каждому гонщику, в них загорелась искра волнения, и это именно то, что я ищу. Потому что если у вас есть команда пиоотов-энтузиастов, это помогает всё связать воедино. И именно это мы сейчас и создаём — команду, а команда — это люди и то, что объединяет всех этих людей. Не думаю, что Перес разучился водить, это точно. Он немного занимается картингом, и совсем скоро мы попробуем его на симуляторе. Мы также проведём несколько тестов на реальных машинах. Так что я не сомневаюсь, что со временем он снова будет в форме. Очевидно, одно из преимуществ, которое у нас есть в 2026 году, заключается в том, что в отличие от обычного года чемпионата, где тестирование длится всего три дня, в 2026 году будут проведены первоначальные тесты в Барселоне, а затем два дополнительных теста в Бахрейне. Мы проведём в три раза больше тестов, что поможет им подготовиться к соревнованиям. Боттасу очень поможет то, что он работал в Mercedes-AMG, потому что в 2026 году появится много нового, особенно в плане шин и силовых агрегатов. Поэтому наличие такого опытного гонщика, как Валттери, который разбирается в таких вещах, очень ценно. Пилоты не могут увидеть все детали разработки и всё такое, но я думаю, что очень важно иметь гонщика, который не покидал паддок. Поэтому каждые выходные он будет присутствовать на всех инженерных совещаниях, сохраняя острый ум», — заявил Грэм Лоудон официальному сайту Формулы 1.
