Глава Cadillac в «Формуле-1» объяснил выбор пилотов для команды

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила о достижении принципиального соглашения с General Motors (GM) о поддержке проекта Cadillac в чемпионате мира. Владелец команды Дэн Таурисс объявил, что руководить коллективом в Формуле 1 будет 59-летний Грэм Лоудон — спортивный директор Marussia во время её участия в чемпионате мира с 2010 по 2015 год. Специалист прокомментировал выбор пилотов для нового коллектива.

© autosport.com.ru