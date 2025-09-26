Ромен Грожан сел за руль автомобиля "Формулы-1" спустя пять лет

Бывший гонщик Формулы 1 Ромен Грожан вернулся за руль болида Формулы 1 спустя почти пять лет после страшной аварии.

© autosport.com.ru

На Гран При Бахрейна 2020 года Грожан на первом круге врезался в отбойник, из-за чего машина разбилась надвое и загорелась. Проведя в огне 27 секунд, Грожан отделался ожогами рук, что стало чудом, учитывая масштаб аварии.

В 2020 году он и так должен был покинуть Формулу 1 в конце сезона, однако эта авария лишила француза возможности достойно попрощаться с Большими Призами.

Но спустя пять лет после аварии Грожан получил от своей бывшей команды Haas возможность вернуться за руль болида Формулы 1 в рамках тестирования предыдущих машин.

На трассе Муджелло Грожан сел за руль VF-23, который команда Haas использовала в сезоне 2023 года. На машине нанесён номер 8, который Грожан использовал с 2014 года до своей последней гонки.