Гонщик погиб во время ралли в Марокко

Португальский гонщик Жорже Брандау погиб во время ралли в Марокко. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Во время финального этапа ралли в дюнах Брандау попал в аварию. Гонщика оперативно доставили в больницу с помощью вертолета, но спасти жизнь спортсмена не удалось.

«Сегодня, 17 октября, во время пятого этапа Ралли Марокко, который проходит по кольцу вокруг Эрфуда, мотоциклист Жорже Брандао, участвовавший в гонке во второй раз, упал в дюнах на 214-м километре», — сообщают организаторы соревнований.

Ранее гонщик ралли врезался в дерево и погиб в Польше.