Консультант Red Bull объяснил, что нужно делать Ферстаппену

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен вполне способен отыграть 36 очков отставания от Ландо Норриса за оставшиеся четыре этапа сезона-2025.

«Я поверил в шансы Макса на титул ещё после победы в Монце. Если не ошибаюсь, в розыгрыше осталось 116 очков. Поэтому крайне важно идеально проводить каждый гоночный уик-энд и зарабатывать максимум очков. Нельзя допускать такие ошибки в настройке машины, как в Мексике. Мы знаем, что наша машина и наш гонщик достаточно хороши, чтобы бороться за победу на любой трассе. Если внимательно изучить время круга, то Макс на втором отрезке в Мексике ехать почти вровень с Норрисом», – передаёт слова Марко нидерландский Motorsport.

Следующий, 21-й этап сезона, который состоится на бразильской трассе Интерлагос, может стать ключевым для Ферстаппена и Red Bull Racing. Гоночный уик-энд пройдёт в спринт-формате, а это значит, что в доступе будет сразу 33 очка. И если спринт и гонка будут дождевыми, то, как говорится, возможно всё. В прошлом году Ферстаппен выиграл под дождём после старта с 17-го места.