Хорнер может стать руководителем Alpine

Хорнер может стать руководителем и совладельцем «Альпин» (TalkSport)
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер с высокой долей вероятности вернется в «Формулу-1».
По информации репортера TalkSport Джона Джексона, Хорнер близок к тому, чтобы стать руководителем и получить долю в команде «Альпин».
Хорнер был уволен из «Ред Булл» летом этого года, до этого являясь бессменным руководителем австрийской команды с 2005 года.
Считается, что Хорнер хочет вернуться в «Формулу-1» именно в качестве совладельца одной из команд и не хочет быть просто наемным работником.
«В прошедший уик-энд в паддоке мне шепнули, что Кристиан Хорнер вернется в «Формулу-1» в качестве руководителя команды и в некотором смысле станет ее совладельцем. Потому что это команда «Альпин», и она может быть продана в 2027 году. Я получил эту информацию сразу от двух независимых источников в паддоке. И сейчас это считается наиболее вероятным вариантом развития событий. Так что все это может быть очень интересным», – заявил Джонсон.
