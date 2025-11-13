Хорнер может стать руководителем Alpine

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер с высокой долей вероятности вернется в «Формулу-1».

По информации репортера TalkSport Джона Джексона, Хорнер близок к тому, чтобы стать руководителем и получить долю в команде «Альпин».

Хорнер был уволен из «Ред Булл» летом этого года, до этого являясь бессменным руководителем австрийской команды с 2005 года.

Считается, что Хорнер хочет вернуться в «Формулу-1» именно в качестве совладельца одной из команд и не хочет быть просто наемным работником.