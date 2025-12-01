Aston Martin может пропустить первые тесты

Бывший исполнительный директор заводской команды Alpine в Формуле 1 Марцин Будковски заявил, что Aston Martin пропустит первые предсезонные тесты в 2026 году. По словам инсайдера, у британского коллектива возникли сложности с силовым агрегатом Honda.

В паддоке Гран При Катара появились слухи, что японский производитель моторов столкнулся со сложностями в работе над новым двигателем. Если решить их в разумные сроки не получится, коллектив может пропустить первую, закрытую, часть предсезонных тестов, объяснив этот шаг решением, принятым новым руководителем команды и главным конструктором Aston Martin Эдрианом Ньюи.

Напомним, предсезонные тесты Формулы 1 в 2026 году пройдут на двух разных трассах, а в распоряжении команд будет сразу 11 дней. Первые официальные заезды, в Барселоне, назначены на 26-30 января: команды будут вольны выбрать три любых дня из пяти. В феврале тесты пройдут в Бахрейне: первый блок пройдёт с 11 по 13 февраля, второй — с 18 по 20 число.