Норрис стал чемпионом «Формулы-1» 2025 года

Ландо хватило третьего места по итогам гонки.

Чемпионство стало первым в карьере 26-летнего британца. Норрис провел семь сезонов в «Формуле-1» – все в составе команды из Уокинга. В 2024-м Ландо одержал первую победу в карьере и завоевал вице-чемпионство.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и напарник Норриса Оскар Пиастри претендовали на титул до конца сезона. Ферстаппен финишировал первым в Абу-Даби, Пиастри – вторым.