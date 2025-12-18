У Red Bull появился маскот

«Ред Булл» создал Бокси – маскота команды
«Ред Булл» сообщил, что отныне у команды будет маскот.
«Встречайте Бокси – официального персонажа «Ред Булл», созданного для сообщества и культуры на трассе и вне ее. Следите за новостями», – сообщил коллектив из Милтон-Кейнса.
