У Red Bull появился маскот

«Ред Булл» сообщил, что отныне у команды будет маскот.

«Встречайте Бокси – официального персонажа «Ред Булл», созданного для сообщества и культуры на трассе и вне ее. Следите за новостями», – сообщил коллектив из Милтон-Кейнса.
