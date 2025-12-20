Формула-1 подвела итоги юбилейного сезона-2025

Формула-1 на официальном сайте представила итоги своего 75-го юбилейного сезона, который стал рекордным по многим показателям. Глобальная аудитория чемпионата выросла до 827 млн человек, совокупная посещаемость гонок достигла исторического максимума в 6,7 млн, а фильм «Формула-1» стал самым кассовым спортивным кино в истории.

Глобальная аудитория чемпионата достигла 827 млн болельщиков, увеличившись на 12% по сравнению с 2024 годом и на 63% с 2018 года. При этом 43% всех фанатов теперь младше 35 лет, а за год их число выросло на 51 млн. Гендерный баланс также меняется: 42% аудитории составляют женщины (против 37% в 2018 году), и почти половина (48%) новых фанатов в 2025-м — женского пола.

Совокупная посещаемость всех этапов сезона составила рекордные 6,7 млн человек. Полностью были распроданы 19 из 24 гоночных уикендов. Было установлено 11 новых рекордов посещаемости на отдельных трассах. Четыре этапа собрали более 400 000 зрителей: Гран-при Австралии (465 000) и Гран-при Великобритании (500 000) стали лидерами.

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли стал самым кассовым спортивным фильмом в истории, собрав в прокате более $ 630 млн. После выхода на Apple TV 12 декабря картина сразу возглавила чарты платформы. Также в 2025 году был анонсирован переход эксклюзивных трансляций в США на Apple TV с 2026 года.

Большая часть календаря теперь закреплена контрактами до 2030-х годов. Так, этапы в Майами и Австрии продлены до 2041 года. В 2027-2028 годах вернётся Гран-при Португалии на автодроме «Портимао».