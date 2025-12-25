Шлем гонщика превратили в кальян

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, который в 2025 году дебютировал в американской серии IndyCar в составе команды Prema Racing, стал соавтором необычного проекта. Пилот предоставил свой шлем, использовавшийся во время работы с Ferrari в Формуле 1, для превращения его в кальян.

«Спасибо моему другу Роберту Шварцману, что согласился на мою идею и предоставил нам свой шлем. Я хотел создать что-то для настоящих ценителей Формулы и мне кажется, иметь возможность сфотографироваться и прикоснуться к настоящему шлему гонщика — это очень круто! Слева у нас фотография Роберта со шлемом и справа его подпись. Моя любимая фишка это, конечно, лед-экран. Ещё раз огромное спасибо Роберту Шварцману за доверие и за возможность поработать с официальным шлемом Формулы 1 – тем самым, который используется пилотами на Grand Prix. В моих руках оказалась частица гоночной истории, и это невероятная честь. Редкие вещи несут особую энергию, и этот шлем – именно из таких!», — написал в своих соцсетях бренд-шеф сети HookahPlace в ОАЭ Black Ji, ставший автором уникальной «шиши».