Итальянская гоночная команда лишилась своих основателей

Итальянская команда Prema Racing, которая завоевала десятки титулов во всех категориях, в которых участвовала, и выстроила свою структуру таким образом, чтобы помогать многочисленным гонщикам на протяжении всего их восхождения по карьерной лестнице, от картинга до Формулы 1, лишилась своих основателей. С 1983 года коллектив, основанный Анджело Розином, возглавляли его жена Грация Тронкон, ​​Рене Розин и Ангелина Эрцу, но все они покинули команду в начале января 2026 года.

© autosport.com.ru

Официального заявления о причинах разрыва пока не поступало, но уход семьи Розин стал одним из следствий сложной финансовой ситуации, в которой оказалась команда в последнее время. За более чем сорок лет своей деятельности команда Prema Racing завоевала более семидесяти титулов в зач\те пилотов и команд, что делает её одной из самых авторитетных в младших гоночных сериях.

В 2025 году в американской серии IndyCar дебютировала известная по европейским гонкам команда Prema Racing, однако, несмотря на ряд успехов, включая поул-позицию гонки «Инди 500», где новичок Роберт Шварцман стал быстрейшим, коллектив рискует остаться без бюджета на следующий сезон.

По слухам, соосновательница проекта Дебора Майер, владелица и спонсор глобальных программ гонок на выносливость Iron Dames, выделила более 40 000 000 долларов на создание программы Prema в IndyCar, но её дальнейшее участие в качестве финансовой основы команды остается неясным.